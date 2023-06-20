20 июня, 17:26

Во Франции снизят возраст получения водительских прав до 17 лет

Как заявила премьер-министр Элизабет Борн, эта мера призвана "поддержать занятость и профессиональную подготовку молодежи"

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране снижается возраст для получения водительских прав с 18 до 17 лет. Об этом она заявила в эфире интернет-портала Brut.

"С января 2024 года французы смогут сдавать экзамены, получать права и садиться за руль по достижении 17 лет", - сказала Борн.

Она отметила, что эта мера призвана "поддержать занятость и профессиональную подготовку молодежи". Премьер добавила, что слушатели профессиональных училищ будут иметь право на дотацию в €500 для обучения в автошколах. 

Теги:
ФранцияБорн, Элизабет
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