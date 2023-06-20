20 июня, 17:26
Восточный экономический форум

Глава Бурятии предложил на ВЭФ обсудить развитие транспорта на реках Сибири и ДФО

Алексей Цыденов также напомнил об инициативе создания программы внутреннего водного транспорта для Байкала

ТАСС, 20 июня. Глава Бурятии Алексей Цыденов, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Транспорт", предложил в ходе Восточного экономического форума уделить внимание теме развития водного транспорта на реках Сибири и Дальнего Востока, в том числе совмещению маршрутов с выходом на Северный морской путь, с учетом меняющейся логистики.

"В рамках Восточного экономического форума дополнительно хотели бы вынести вопрос о развитии водного транспорта на реках Сибири и Дальнего Востока, в том числе совмещение маршрутов с выходом на Северный морской путь", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии речного судоходства.

Кроме того, Цыденов напомнил об инициативе создания программы внутреннего водного транспорта для Байкала. "Сейчас активно идет развитие внутреннего водного транспорта на Байкале - как пассажирского, так и круизного", - добавил он.

Глава Бурятии также отметил, что новые пассажирские катамараны уже в этом году спускаются на воду. 

Теги:
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияВосточный экономический форум
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