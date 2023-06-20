В мэрии Москвы сообщили о значительном улучшении качества воды в Москве-реке за 12 лет

Прежде всего акватория реки была очищена от незаконных плавучих объектов, не зарегистрированных в качестве судна

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экологическая реабилитация акватории Москвы-реки, проведенная в 2011-2023 годах, модернизация очистных сооружений и снижение выбросов автотранспорта положительно сказались на качестве ее воды. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Начиная с 2011 года правительство Москвы реализовало ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации акватории Москвы-реки. <…> Благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений, а также значительному уменьшению выбросов автотранспорта - основной источник загрязнения - удалось существенно улучшить качество воды в Москве-реке", - говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, прежде всего акватория Москвы-реки была очищена от незаконных плавучих объектов, не зарегистрированных в качестве судна. Были убраны 50 незаконных объектов (дебаркадеров), загромождавших речное русло и представлявших реальную опасность для безопасности судоходства и экологии.

"За последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки сократилось на 70%. В центральной части города содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке снизилось в два раза", - резюмировали в пресс-службе.