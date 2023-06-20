Гидрометцентр сообщил, что в четырех регионах Центральной России ожидаются заморозки

Объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 20 июня. Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях в ближайшие две ночи. Объявлено штормовое предупреждение, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник.

"Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до минус 2 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, заморозки в этих регионах в этот период - это "редчайшее явление".

Владельцам дачных участков следует принять меры для защиты урожая. Например, можно обильно увлажнить почву.