Второй терминал Восточного вокзала построят в Москве к 2025 году

Это решение предусмотрено в проекте планировки территории и будет реализовано в рамках строительства второй очереди Восточного вокзала

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Второй терминал Восточного железнодорожного вокзала, который будет интегрирован со станцией метро "Черкизовская", планируется построить в Москве к 2025 году. Об этом сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе возведение пересадочных узлов и даже новых вокзальных терминалов. В частности, до 2025 года планируется завершить строительство второго терминала Восточного вокзала", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Заммэра Москвы отметил, что открытие дополнительного терминала вокзала повысит комфорт пребывания пассажиров, а также улучшит условия пересадки с одного вида транспорта на другой. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что в рамках проекта появится транзитный переход к станции столичного метро "Черкизовская".

"Переход позволит пассажирам, минуя вокзальные помещения и наземный участок, попасть непосредственно на станцию метрополитена. Это решение было предусмотрено в проекте планировки территории и будет реализовано в рамках строительства второй очереди Восточного вокзала", - сказала она. По словам Княжевской, первыми, кто сможет оценить преимущество нового терминала, станут жители Амурской улицы.

Специалистами комитета также велась подготовка документации для районов, прилегающих к самому молодому вокзалу столицы, прорабатывалась его интеграция в городскую ткань и транспортную инфраструктуру ТПУ. "В ближайшем будущем территория вокруг вокзала будет активно развиваться, что приведет к увеличению количества пассажиров, которые будут пользоваться вокзалом для транзита. Поэтому вторая очередь вокзала так важна для города", - заявила Княжевская.

Как добавили в пресс-службе стройкомплекса, развитие территории улучшит связность районов Богородское и Гольяново. В частности, к метро "Черкизовская" будет вести улица, соединяющая Открытое шоссе и Окружной проезд.

Восточный вокзал открылся в 2021 году и стал десятым вокзалом для поездов дальнего следования в городе. Он принял на себя часть транзитных маршрутов, следующих через Москву, в том числе с Курского вокзала, разгрузив центр и сократив время следования для проходящих поездов. За счет расположения нового транспортного объекта пассажиры стали экономить около 40 мин в пути.