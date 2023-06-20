Киссинджер отпраздновал свой 100-летний юбилей на малой родине в Германии

В городском театре в Фюрте собрались высокопоставленные дипломаты, политики, присутствовали также члены детской команды его любимого футбольного клуба

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во вторник отпраздновал свой 100-летний юбилей на малой родине - в баварском Фюрте, где он родился 27 мая 1923 года. Как пишет во вторник агентство DPA, в местном городском театре собрались высокопоставленные дипломаты, политики, присутствовали также члены детской команды его любимого футбольного клуба "Гройтер Фюрт".

"Вы стали одной из самых влиятельных личностей в мировой политике", - сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь по видеосвязи к Киссинджеру. "Для меня очень волнительно возвращаться туда, где я родился, и узнать, насколько тесными остались связи между этим местом и моей новой родиной", - ответил со своей стороны экс-госсекретарь. Он рассказал, что бывал в городском театре Фюрта еще 90 лет назад и смотрел там оперу "Фиделио" Людвига ван Бетховена.

"Воспоминания о юности помогали мне в сложные времена", - признался Киссинджер. "Фюрт остался на все времена частью нашей жизни", - сказал он от имени своей семьи. Штайнмайер заметил, что Киссинджер является, пожалуй, последним свидетелем того, как "Гройтер Фюрт" победил в чемпионате Германии по футболу (в 1929 году). Будущему госсекретарю тогда было шесть лет.

В 1938 году Киссинджер вместе с родителями бежал от национал-социалистов в США. После окончания Второй мировой войны он постоянно посещал Фюрт. Киссинджер является единственным в истории США чиновником, занимавшим одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Он считается патриархом американской дипломатии, действовавшим во внешней политике как реалист и прагматик и игравшим ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на целом ряде направлений.