Розовое дымное дерево расцвело в "Аптекарском огороде" в Москве

Полюбоваться на уникальное растение у Зеркального канала можно в течение месяца

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дымное, или париковое, дерево розового цвета расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе сада.

"Пышный листопадный кустарник - скумпия обыкновенная (Cotinus coggygria) семейства Анакардиевых - словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала можно в течение месяца. Площадка перед этим растением - излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных", - значится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, родина парикового дерева - юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать с XVII века. У мелких желтоватых цветков, собранных в ажурные соцветия, сильно вытянутые цветоножки, они густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков.

"Скумпия вырастает в высоту до 7 м, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет. В настоящее время дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение. Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях", - добавляют в ботсаду.

Под открытым небом в "Аптекарском огороде" также цветут пионы, ирисы, чубушники, лилии, орхидеи и другие растения. Здесь же семейства уток продолжают воспитывать своих птенцов на берегу водоемов, заключили в пресс-службе.