В Петербурге предложили упростить получение статуса народно-художественного промысла

Директор "Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге" Валерий Береснев отметил, что каждое четвертое МСП в городе работает в сфере креативной индустрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Процедуру получения статуса народно-художественного промысла необходимо упростить. Такое мнение ТАСС высказал директор "Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге" Валерий Береснев.

"Процедура этого статуса крайне непростая. Сложность в упаковке соответствующих документов. В этом направлении мы сейчас предпримем дополнительные усилия, которые позволят нам, с одной стороны, популяризировать возможность получения статуса на федеральном уровне и оказать содействие упаковке пакета документов для передачи непосредственно в Минпромторг", - сказал он.

Береснев также отметил, что каждое четвертое МСП в Петербурге работает в сфере креативной индустрии.

"Креативной индустрией, к которой относится в том числе и ремесленничество, в нашем городе занимаются порядка 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Примерно каждый четвертый субъект в той или иной сфере по формальным признакам отношения к видам экономической деятельности можно отнести к креативной индустрии. Апологетом поддержки креативных индустрий в городе является проект "Петербургский дизайн". Также мы работаем с такими проектами, как "Фабрика дизайна". Во все эти проекты мы всегда стараемся привлечь ремесленников и те предприятия, у которых высокая доля ручного труда", - сказал он.

В Петербурге насчитывается порядка 400 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. В малом и среднем бизнесе в городе заняты почти 2 млн человек.