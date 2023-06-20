В Буйнакске появится мемориал в честь погибших в зоне боевых действий

Мемориальный комплекс будет расположен в центре города

МАХАЧКАЛА, 20 июня./ТАСС/. Мемориальный комплекс построят в дагестанском Буйнакске в память о погибших в зоне боевых действий земляках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В память о погибших в зоне боевых действий дагестанцах в Буйнакске построят мемориальный комплекс. <...> Председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил площадку под строительство республиканского мемориального комплекса "Память",- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мемориальный комплекс будет расположен в центре города. Торжественное открытие запланировано на декабрь этого года.

"Мемориал станет местом, хранящим память о героизме буйнакцев - участников специальной военной операции на Украине, боевых действий в Сирии, Афганистане", - добавили в пресс-службе.