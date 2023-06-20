В ЛНР сообщили о проблемах со здоровьем у некоторых возвратившихся из плена военных

По словам уполномоченного по правам человека в республике Виктории Сердюковой, они продолжат лечение и пройдут необходимый курс реабилитации

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Одиннадцать военнослужащих из Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденных в мае из украинского плена, возвращаются в республику. Как сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, у некоторых из них в плену возникли проблемы со здоровьем.

"Везем домой 11 защитников республики, вернувшихся из плена в ходе майского обмена между Россией и государством Украина. В результате длительного пребывания в плену, перенесенных пыток и издевательств, без своевременного оказания адекватной медицинской помощи с украинской стороны, у некоторых ребят есть серьезные осложнения", - написала она в своем Telegram-канале.

Сердюкова рассказала, что после обмена военнослужащие ЛНР прошли лечение в медучреждениях на территории других субъектов РФ. "На территории республики они продолжат лечение и пройдут необходимый курс реабилитации", - отметила омбудсмен.