Дума рассмотрит штрафы иноагентам и поправки о распределении доходов между бюджетами

Депутаты предлагают конкретизировать ответственность для иноагентов, проигнорировавших предписание о нарушении закона

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о штрафах для иноагентов, проигнорировавших предписание о нарушении закона, а также поправки в Бюджетный кодекс о распределении доходов между бюджетами.

Законопроект об административном штрафе до 300 тыс. руб. за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах предлагается прописать в статье 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая определяет ответственность за невыполнение в срок законных предписаний в целом. Депутаты предлагают конкретизировать ответственность для иноагентов. Для граждан штраф составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 300 тыс. руб.

Также Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, касающийся уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии, нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ и правовых основ единой системы интеграции данных о госфинансах.

Законопроектом, в частности, упрощается процедура перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление юридическим лицам субсидий на конкурсной основе. Также налоговые органы будут предоставлять финансовым органам субъектов РФ по их запросам сведения в разрезе юрлиц о принадлежности денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа как при зачете денежных средств в счет конкретных видов налогов, так и при возврате из бюджетов сумм налогов на единый налоговый платеж при уменьшении совокупной обязанности налогоплательщика.

Документ вносит в Бюджетный Кодекс РФ изменения, касающиеся возможности возврата излишне взысканных денежных средств на счета территориальных органов (ТО) Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по заявлениям подразделений судебных приставов ТО ФССП (центрального аппарата ФССП), на исполнении в которых находилось исполнительное производство о взыскании платежей в бюджет. Также в кодекс предлагается внести изменения, связанные с законопроектами, устанавливающими налог на сверхприбыль прошлых лет. Поправки закрепляют в Бюджетном кодексе налог на сверхприбыль организаций за прошлые годы как один из видов доходов бюджета, который будет зачисляться по нормативу 100% в федеральный бюджет.