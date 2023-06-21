СМИ назвали назвали самые дорогие города для экспатов

Ими стали Гонконг, Сингапур и Цюрих, передает газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 21 июня. /ТАСС/. Самыми дорогими городами для иностранных специалистов в этом году стали Гонконг, Сингапур и Цюрих. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Согласно исследованию консалтингового агентства Mercer, Гонконг возглавил рейтинг второй год подряд. Наибольшее число мест в десятке самых дорогих городов заняли "швейцарцы": помимо Цюриха, в нее вошли Женева (4-е место), Базель (5-е) и Берн (7-е).

Нью-Йорк расположился на шестой строчке, а замкнули десятку лидеров Тель-Авив, Копенгаген и столица Багамских Островов Нассау.

Среди наиболее дешевых для экспатов городов авторы рейтинга назвали Ташкент, Анкару, Душанбе, Бишкек и Гавану. При этом самым недорогим для иностранных сотрудников местом работы стал Исламабад - он занял 227-ю строчку.

Как отмечает газета, при составлении рейтинга эксперты Mercer учитывали стоимость около 200 позиций в каждом из городов, в том числе цены на аренду недвижимости, транспорт, продукты, одежду, бытовые товары, коммунальные, бытовые и медицинские услуги, стоимость развлечений, а также цены на алкоголь и табачную продукцию.