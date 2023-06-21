В Петербурге пройдет Международный Невский форум

Участие в нем примут более 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. VII Международный Невский форум пройдет в Петербурге с 21 по 23 июня. Участие в нем примут более 1 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Санкт-Петербург Андрей Хлутков.

"В этом году тематика наша посвящена роли России в формировании многополярного мира. <...> Зарегистрировались и будут принимать участие более 1 тыс. человек, из них 815 будут работать в очном формате. <...> Форум будет проходить три дня, программа предусматривает большое пленарное заседание и работу различных секций - это 21 секция, которые посвящены широкому кругу вопросов <…> - управленческих, экономических, вопросов международной торговли и безопасности, совершенствования образовательных процессов и программ", - рассказал он.

По словам Хлуткова, к участию приглашены представители исполнительной и законодательной власти, бизнеса, науки и образования. Также запланировано участие представителей 14 стран, среди которых Бразилия, Китай, Индонезия, Таиланд и Мьянма.

Как добавил научный руководитель РАНХиГС Санкт-Петербург Владимир Шамахов, программа запланирована обширная, самыми популярными направлениями для участия стали секции "Университетский менеджмент", "Цифровизация государственной службы", "Развитие социальной сферы" и "Молодая Арктика". "Арктика вновь становится притягательной зоной не только для инвесторов, но и для молодежи. Мы будем говорить об исследованиях для Арктики и о предложениях, которые молодежь разрабатывает и уже реализует", - сказал он.