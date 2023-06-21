В Дагестане открылся колледж туризма и сервиса

Прием документов в учебное заведение начался 20 июня

МАХАЧКАЛА, 21 июня./ТАСС/. Колледж туризма и сервиса открыли на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

"Активно развивающаяся в Дагестане сфера туризма требует наличия квалифицированных кадров. Их подготовкой с 2023 года займется Колледж туризма и сервиса, который открылся на базе ДГУНХ", - говорится в сообщении.

В колледже будет осуществляться подготовка специалистов в сфере туризма, гостеприимства, кондитерского дела и коммерции.

"Прием документов от поступающих начался 20 июня", - добавили в пресс-службе.