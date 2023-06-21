Эксперт заявил об отсутствии угроз для сохранности "Троицы" в храме Христа Спасителя

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев пояснил, что внутри капсулы нет резких скачков показателей температурно-влажностного режима

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Температурный режим для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы, есть некоторое отклонение по уровню влажности, но критических угроз для сохранности памятника не наблюдается, сообщил ТАСС генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

"Я не располагаю всем массивом сведений с приборов, установленных и в помещении храма Христа Спасителя, и внутри той капсулы, где располагается сама "Святая Троица", но, по моей информации, температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона", - сказал эксперт, отметив при этом, что внутри капсулы отсутствуют резкие скачки показателей температурно-влажностного режима - самого опасного фактора, который мог бы угрожать сохранности иконы.

По словам Сергеева, существует несколько технологий, позволяющих регулировать уровень влажности, но ключевым моментом является недопущения резких перепадов климата внутри киота. "Дело в том, что самые серьезные, сильные и критические разрушения возникают тогда, когда происходит резкое изменение температуры и влажности. <…> Насколько мне известно, капсула сохраняет внутри стабильные параметры температуры и влажности", - отметил эксперт.