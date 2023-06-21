20 июня, 22:01,
обновлено 20 июня, 22:06

Эксперт заявил об отсутствии угроз для сохранности "Троицы" в храме Христа Спасителя

Сергей Карпухин/ ТАСС
Икона "Троица" в храме Христа Спасителя
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев пояснил, что внутри капсулы нет резких скачков показателей температурно-влажностного режима

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Температурный режим для иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы, есть некоторое отклонение по уровню влажности, но критических угроз для сохранности памятника не наблюдается, сообщил ТАСС генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

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"Я не располагаю всем массивом сведений с приборов, установленных и в помещении храма Христа Спасителя, и внутри той капсулы, где располагается сама "Святая Троица", но, по моей информации, температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона", - сказал эксперт, отметив при этом, что внутри капсулы отсутствуют резкие скачки показателей температурно-влажностного режима - самого опасного фактора, который мог бы угрожать сохранности иконы.

По словам Сергеева, существует несколько технологий, позволяющих регулировать уровень влажности, но ключевым моментом является недопущения резких перепадов климата внутри киота. "Дело в том, что самые серьезные, сильные и критические разрушения возникают тогда, когда происходит резкое изменение температуры и влажности. <…> Насколько мне известно, капсула сохраняет внутри стабильные параметры температуры и влажности", - отметил эксперт. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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