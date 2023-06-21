В Приморье ожидается до полумесячной нормы осадков из-за нового циклона

Наиболее сильные дожди прогнозируют на юго-востоке края

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Южнокорейский циклон в ближайшие сутки может принести на юг Приморского края до половины месячной нормы осадков, сообщает в среду пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"В данный момент идет формирование циклона у берегов Южной Кореи. Сегодня к вечеру он приподнимется к северу, ночью в четверг остановится в Японском море на один-два градуса широты южнее Находки, постоит там 6-8 часов и начнет оседать в юго-восточном направлении. Дождь, связанный с данным циклоном, на юге края и во Владивостоке пойдет сегодня вечером, наиболее интенсивным будет ночью, но и днем тоже будет не слабым. В ночь на 23 июня дождь в столице края прекратится полностью, суммарное количество осадков может достичь полумесячной нормы", - цитирует пресс-служба главу Приморского гидрометцентра Бориса Кубая.

По его словам, больше всего дождя может выпасть на юго-востоке края, особенно в Лазовском районе. Здесь количество осадков может приблизиться к месячной норме.

В начале июня превышение месячной нормы осадков за сутки было зафиксировано во Владивостоке, а также в Полтавке Октябрьского муниципального округа и поселке Пограничном Пограничного округа Приморского края. Во Владивостоке дожди принесли серьезные последствия для городской инфраструктуры. Из-за сильного ливня на дорогах образовывались подтопления, сошел грунт с косогоров, поврежденными оказались тротуары, подпорные стены и дороги. На ряде объектов сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Были повалены несколько деревьев.

В городе ввели режим ЧС. Последствия разгула стихии устраняют до сих пор.