Эксперт заявил, что продление сроков нахождения "Троицы" в ХХС не скажется на ее состоянии

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев назвал транспортировку иконы "самым опасным моментом"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Длительность экспонирования иконы "Троица" в храме Христа Спасителя (ХХС) при соблюдении температурно-влажностного режима не может оказать критически негативное влияние на ее состояние. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Ранее было принято решение о продлении срока экспонирования "Троицы" в храме до 18 июля, чтобы верующие могли поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского 18 июля.

"Если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, то длительность ее пребывание в Храме Христа Спасителя не может оказать прямого негативного воздействия, при этом, самый опасный момент - это транспортировка иконы. <…> Если температурно-влажностный режим не выходит за рамки критических значений, а я как понимаю, он не выходит, то продолжительность времени нахождения иконы, не может вызвать какие-либо аварийные деструктивные изменения", - сказал он.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении Путина передать эту икону из Третьяковской галереи РПЦ.

Сейчас икона находится в ХХС. Ранее предполагалось, что икона пробудет в храме до 18 июня, после чего ее увезут на реставрацию. Однако потом Министерство культуры России продлило срок пребывания "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля. Это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля.