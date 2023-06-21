В Киеве считают, что нехватка воды из-за прорыва Каховской ГЭС затронет 1 млн человек

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что в связи с этим строят водопроводы

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Около 1 млн человек могут столкнуться с проблемой нехватки воды из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Такое мнение выразил в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"Ситуация с наводнениями улучшилась, но около 1 млн человек все еще могут столкнуться с нехваткой воды, в связи с чем ведется строительство водопроводов. С другой стороны, мы еще не разобрались в вопросах восстановления поврежденных сельхозугодий", - сказал он.

Говоря о предстоящей в Лондоне 21-22 июня конференции по восстановлению Украины, Кубраков добавил, что рассчитывает на поддержку японских компаний в преобразовании энергетического сектора его страны.