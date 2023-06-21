"Известия": кабмин одобрил законопроект о пожарном надзоре за критической инфраструктурой

По данным газеты, речь идет об оборонных предприятиях, атомных электростанциях, крупных железнодорожных объектах, морских портах, гидротехнических сооружениях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект об установлении постоянного пожарного надзора за критически важной для национальной безопасности инфраструктурой и объектами культурного наследия. Об этом в среду сообщили "Известия" со ссылкой на законопроект депутатов Госдумы.

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов в феврале. Документ теперь получил одобрение правительства. Это следует из проекта отзыва кабмина на документ, с копией которого ознакомились "Известия".

В пресс-службе правительства газете рассказали, что законопроект поддержали, так как он позволяет повысить пожарную безопасность критически важных для страны объектов. Речь идет, в частности, об оборонных предприятиях, атомных электростанциях, крупных железнодорожных объектах, морских портах, гидротехнических сооружениях.

В пояснительной записке к документу говорится, что во время СВО резкое увеличение производственных мощностей повышает риски возникновения возгораний. Надзор будут осуществлять сотрудники МЧС России "в пределах установленной штатной численности".