21 июня, 02:18
Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что на Запорожье воды для нужд сельского хозяйства хватит на полтора месяца

Председатель движения "Мы вместе с Россией" пояснил, что дождь дополнительно наполнил каналы

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Разрушение Каховской ГЭС пока не повлияло на ситуацию в сельском хозяйстве в Запорожской области, воды для нужд отрасли хватит на полтора месяца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На ситуацию в сельском хозяйстве [разрушение плотины Каховской ГЭС] пока не влияет. У нас в оросительных каналах есть вода на полтора месяца. На днях был сильный дождь, он дополнительно наполнил каналы", - ответил Рогов на соответствующий вопрос. 

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