В Гидрометцентре заявили о старте купального сезона на курортах Черного моря

Вода прогрелась до плюс 22 градусов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Черное море прогрелось до комфортных плюс 22 градусов, купальный сезон открыт, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На побережье Крыма и на Черноморском побережье температура воды уже плюс 22 градуса, то есть купальный сезон открыт, даже для детей. Другое дело, что там в ближайшие дни погода с дождями и усилением ветра, что не особо располагает к купанию", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Калининградской области купальный сезон пока что стартовал только для закаленных людей. Температура воды в Балтийском море составляет плюс 17-18 градусов.