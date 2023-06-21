В Реставрационном центре Грабаря рассматривают вариант консервации "Троицы"

Гендиректор организации Дмитрий Сергеев отметил, что принимать решение должны специалисты в области сохранения древнерусской живописи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях в отношении иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут принимать после оценки ведущими специалистами актуального состояния ее сохранности на расширенном реставрационном совете, сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что икону необходимо законсервировать после экспонирования в храме Христа Спасителя.

"Это один из возможных вариантов, но это должны определять специалисты, - сказал Сергеев, отвечая на вопрос о возможности консервации иконы вместо реставрации. - Думаю, что в таком желании оставить икону под наблюдением есть очень важная составляющая. Дело в том, что чем меньше реставрационного вмешательства, тем больше остается автора, очень важно, чтобы памятник сохранялся аутентичным".

Сергеев отметил, что принимать решение должны специалисты в области сохранения древнерусской живописи. "Для этого должен собраться расширенный реставрационный совет, на который приглашаются ведущие специалисты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию. Задания могут быть самыми разными - это может быть и создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, включая мониторинг ее сохранности. В дальнейшем могут быть определены другие задания для реставраторов", - сообщил эксперт.