21 июня, 02:49

В Реставрационном центре Грабаря рассматривают вариант консервации "Троицы"

Гендиректор организации Дмитрий Сергеев отметил, что принимать решение должны специалисты в области сохранения древнерусской живописи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях в отношении иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут принимать после оценки ведущими специалистами актуального состояния ее сохранности на расширенном реставрационном совете, сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Читайте также
Что известно об иконе "Троица" Андрея Рублева

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что икону необходимо законсервировать после экспонирования в храме Христа Спасителя.

"Это один из возможных вариантов, но это должны определять специалисты, - сказал Сергеев, отвечая на вопрос о возможности консервации иконы вместо реставрации. - Думаю, что в таком желании оставить икону под наблюдением есть очень важная составляющая. Дело в том, что чем меньше реставрационного вмешательства, тем больше остается автора, очень важно, чтобы памятник сохранялся аутентичным".

Сергеев отметил, что принимать решение должны специалисты в области сохранения древнерусской живописи. "Для этого должен собраться расширенный реставрационный совет, на который приглашаются ведущие специалисты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию. Задания могут быть самыми разными - это может быть и создание оптимальных условий, которые бы стабилизировали состояние иконы, включая мониторинг ее сохранности. В дальнейшем могут быть определены другие задания для реставраторов", - сообщил эксперт. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация