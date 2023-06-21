21 июня, 03:03

В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на четверг - до плюс 8 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на четверг столбики термометров местами могут опуститься до отметки плюс 2 градуса. 

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