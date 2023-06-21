Увеличение объема соцстрахования может стимулировать легализацию занятости

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов выразил мнение, что одним из инструментов легализации стало введение режима самозанятых

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Увеличение размеров выплат в рамках социального страхования может стать одним из инструментов для стимулирования легализации занятости. Такое мнение в среду ТАСС выразил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 12 млн россиян не имеют трудовых договоров, в том числе у них нет гражданско-правовых договоров, и они не являются самозанятыми. Она отметила, что это комплекс проблем, который сегодня нужно решать в России.

"Легализация занятости - это вопрос непростой, по нескольким направлениям нужно действовать. Переквалифицировать эти отношения в трудовые, так или иначе усиливать контрольные функции Роструда. <…> А также стимулировать через финансовые механизмы, связанные с нормальным страхованием, нормальным возмещением размера пенсий, больничных - чтобы люди понимали, что они теряют, чтобы людям было выгодно обелять свою заработную плату. Сейчас из-за низкого размера [выплат] многие не понимают, что они теряют", - рассказал собеседник агентства.

Соколов отметил, что в России действует принятый правительством план по легализации занятости, а в регионах России работают межведомственные рабочие группы.

"Мы прекрасно понимаем, что часть людей работает на приусадебных участках у кого-то, нянечками, сиделками без оформления трудового договора. Какая-то категория людей находится в серой зоне, и она всегда будет, в любой экономике это есть. Потому что не всем выгодно, особенно если ты работаешь у физического лица, оформлять трудовой договор или контракт", - пояснил Соколов.

По мнению секретаря федерации, одним из инструментов легализации стало введение режима самозанятых. В то же время, по его словам, средние и крупные компании могут переводить сотрудников с трудовых договоров на самозанятость для снижения налоговой нагрузки и соцстрахования. "Должны быть всеобщие социальные гарантии: получение пенсий, возмещение в случае болезни. Сейчас и международный подход такой - не столь важно какие отношения, но социальные гарантии должны быть доступны для всех категорий занятых", - подытожил Соколов.