В Москве с 23 июня начнут работу мобильные пункты груминга и ветеринарии для собак

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мобильные пункты груминга и ветеринарии в рамках проекта "Питомцы в Москве" начнут работу в столице с 23 июня. Передвижные кабинеты будут работать бесплатно, но по предварительной записи, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе АНО "Мой район".

"Проект "Мобильный груминг" стартовал в прошлом году, и многие владельцы собак уже смогли оценить его преимущества и удобство. В этом году работа будет продолжена: мобильные пункты груминга и ветеринарии скрасят время, оставшееся до открытия благоустроенных площадок для выгула, и будут принимать владельцев собак и их питомцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в список услуг грумеров входят стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. На первичном приеме у ветеринарного врача владельцы домашних питомцев получат консультации по содержанию и кормлению, узнают, какие исследования необходимо провести, а питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей.

"Вести прием будут грумеры и ветеринары из сети зоомагазинов "Четыре Лапы". Посмотреть расписание работы и места приема пунктов "Мобильного груминга", а также записаться на бесплатные экспресс-услуги грумера и консультацию ветеринарного врача можно на сайте [проекта]", - добавляется в сообщении.

Первые четыре современные площадки для прогулок с собаками в рамках программы "Мой район" были открыты в 2021 году. Летом 2022 года в столице были октрыты еще 29 площадок.