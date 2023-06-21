Большинство опрошенных работодателей готовы взять на работу выпускников онлайн-курсов

Такое решение примут 40% респондентов в том случае, если соискатели хорошо себя покажут на собеседовании, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сберподбор"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выпускников онлайн-курсов готовы нанять на работу 88% работодателей. Чаще всего таких специалистов готовы трудоустроить в сферах продаж, маркетинга и дизайна. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Сберподбор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.

По данным опроса, 40% работодателей готовы взять на работу выпускников онлайн-курсов, если они хорошо себя покажут на собеседовании. Еще 33% респондентов планируют взять студентов курсов после успешного тестового задания. А 15% компаний готовы взять выпускников онлайн-курсов только на стажировку, 12% не хотят нанимать к себе таких студентов.

На вопрос "Выпускников онлайн-курсов по какому профилю вы готовы взять в свою компанию?" большая часть респондентов (48%) указала сферу продаж. Кроме того, 41% работодателей готов нанять таких выпускников как HR-специалистов, 35% - smm-менеджеров, 29% - специалистов сферы маркетинга, 24% - дизайнеров. Также по 21% респондентов могут трудоустроить в компанию аналитиков и разработчиков, 8% - специалистов по управлению, и 6% - специалистов сферы финансов и инвестиций.

"Если говорить о качестве онлайн-образования в целом, то многое зависит от студента и направления подготовки. Ведь когда человек работает с digital-направлением, ему сложно не использовать онлайн-курсы с современными данными и программами. Однако всегда остается неизменным, что без практики нельзя добиться хорошего результата. Если работодатель берет выпускника онлайн-курса, он должен быть готов обучать сотрудника практическим навыкам, которые онлайн-формат не дает", - цитируют в итогах исследования операционного директора сервиса "Сберподбор", заместителя гендиректора "Работа.ру" Александра Ветеркова.