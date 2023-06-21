В Москве ожидают на МСД до 400 тыс. машин в сутки после открытия южного участка

По интенсивности движения скоростной диаметр войдет в тройку главных магистралей столицы, отметил мэр Сергей Собянин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество автомобилей на Московском скоростном диаметре (МСД) после ввода в эксплуатацию южного участка магистрали возрастет до 400 тыс. в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru в среду.

"Когда откроем южный участок, то число автомобилей на МСД вырастет до 400 тыс. в день. По интенсивности движения скоростной диаметр войдет в тройку главных московских магистралей. И, конечно, это будет новая транспортная реальность для миллионов автомобилистов. Поездки на 20-30 минут там, где раньше приходилось тратить больше часа", - сказал Собянин.

Он уточнил, что сегодня основной участок новой магистрали пропускает более 300 тыс. автомобилей в день, "причем вполне комфортно". "Примерно 85% этих автомобилей принадлежат москвичам, которые раньше использовали другие, более длинные и неудобные маршруты. В результате появления МСД на многих участках МКАД и ТТК средняя скорость движения выросла на 15-17%", - резюмировал мэр.