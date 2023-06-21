Собянин заявил о готовности поездов и системы управления к запуску МЦД-3 и МЦД-4

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Необходимые для запуска Ленинградско-Казанского МЦД-3 и Калужско-Нижегородского (Киевско-Горьковского) МЦД-4 системы управления движением поездов и сам подвижной состав готовы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru в среду.

"Осенью поедут третий и четвертый диаметры МЦД. Коллеги из РЖД обещают успеть. Построены дополнительные железнодорожные пути, новые станции, пересадки на метро, подготовлен новый подвижной состав, системы управлением движением. Проложены соединительные ветки, чтобы из разрозненных радиальных направлений получились полноценные диаметры из Зеленограда в Раменское (МЦД-3) и из Апрелевки в Железнодорожный (МЦД-4)", - сказал мэр.

По его словам, частично реконструкцию станций и развитие сопутствующей инфраструктуры будут продолжать и после запуска. "Именно так мы открывали МЦД-1 и МЦД-2. Но с самого начала на МЦД-3 и МЦД-4 будет работать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК", - отметил Собянин.

Ранее он сообщал, что суммарно в день на поездах МЦД-3 и МЦД-4 после запуска будут передвигаться около 1 млн человек, - это вдвое больше суточного пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-2, которые уже курсируют в городе.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедова. Для последнего может потребоваться строительство подземного тоннеля длиной порядка 20 км, но проект линии пока не утвержден.