NBC: глубину погружения аппарата "Титан" снизили из-за циклической усталости корпуса

Основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш заявлял, что этого было недостаточно для того, чтобы добраться до "Титаника"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш в 2020 году предупреждал, что корпус глубоководного аппарата "Титан", пропавшего в водах Атлантического океана, демонстрировал признаки циклической усталости, из-за чего была снижена максимальная глубина его погружения. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на интервью Раша порталу Geek Wire, датированное январем 2020 года.

В материале указывалось, что компания Раша собрала свыше $18 млн пожертвований на создание двух новых аппаратов, способных погружаться на глубину более 6 км, что позволило бы им достичь места залегания обломков легендарного лайнера "Титаник" на глубине 3,8 км. Специалисты намерены были "извлечь урок" из разработки батискафа "Титан", корпус которого по результатам проверок "демонстрировал признаки циклической усталости". В связи с этим максимальная глубина погружения "Титана" была снижена до 3 км. "Недостаточно для того, чтобы добраться до "Титаника", - отмечал в интервью основатель компании.

Как подчеркивает NBC, несмотря на заявление Раша, в 2021 году OceanGate Expeditions сообщила, что именно "Титан", а не какой-либо другой батискаф, был использован для спуска к обломкам "Титаника". При этом руководство компании с 2020 года не делало публичных заявлений о дальнейшем изменении максимально допустимой глубины погружения аппарата. В то же время на сайте компании указывается, что она составляет 4 км.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба живут в Великобритании.