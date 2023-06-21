В турцентре Приморья увеличили скорость мобильного интернета

Для этого установили дополнительное телеком-оборудование

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Скорость мобильного интернета в одном из центров притяжения туристов в Приморье - "Бухте затонувших кораблей" - увеличилась на 25%. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Скорость мобильного интернета в бухте Витязь Хасанского муниципального округа Приморья увеличили почти на 25%. Теперь туристы смогут оставаться на связи и пользоваться любимыми цифровыми сервисами. Как отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи, "Бухта затонувших кораблей" является одним из центров морского отдыха в Приморье. Она привлекает туристов теплым морем, панорамными видами и насыщенной экскурсионной программой", - говорится в сообщении.

Увеличить скорость интернета удалось, установив дополнительное телеком-оборудование. В сезон в бухте Витязь принимают гостей более 20 турбаз, пансионатов и баз отдыха, там расположена гребешковая ферма. Леса полуострова Гамова, где расположена бухта, богаты грибами и дикоросами, а в море ловятся камбала, кальмары и морские ерши.

Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема путешественников. С января по март 2023 года регион посетили более 470 тыс. гостей, из них 7 тыс. - иностранцы. Турпоток в регион вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.