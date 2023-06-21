В Прибайкальском национальном парке закрыли четыре турмаршрута из-за угрозы возгораний

Высокий класс пожарной опасности установили на территории Еланцинского и Берегового лесничеств

ТАСС, 21 июня. Четыре туристических маршрута Ольхонского кластера в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области закрыли из-за угрозы пожаров. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Закрыты маршруты Ольхонского кластера в Прибайкальском национальном парке: д. Бугульдейка - Б. Марта - д. Петрова, Тажераны, п. Тырган - урочище Саган-Заба и Черноруд - д. Сарма - д. Курма. Причина - высокий (4-й) класс пожарной опасности, установленный на территории Еланцинского и Берегового лесничеств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на период высокой пожароопасности оформление разрешений на посещение особо охраняемой природной территории приостановлено.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют в Иркутской области ветер местами до 14 м/с. Дневная температура составит плюс 27 - плюс 32 градуса. В период с 21 по 23 июня в области местами ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность лесов.