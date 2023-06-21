В Колумбии тысячи человек вышли на антиправительственные акции протеста

При помощи манифестаций созвавшая их оппозиция пыталась показать недовольство населения реформами в сфере здравоохранения, труда и пенсий

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июня. /ТАСС/. Более 90 тыс. человек вышли во вторник на улицы городов Колумбии в знак протеста против реформ, которые пытается провести правительство президента Густаво Петро. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По данным властей, в столице страны в манифестации приняли участие около 30 тыс. человек. Как пишет издание, крупные акции протеста также прошли в городах Барранкилья, Букараманга, Кали, Картахена, Кукута, Медельин и Санта-Марта.

По мнению самого Петро, манифестации прошли успешно для организаторов только в Медельине и департаментах Сантандер и Норте-де-Сантандер. "На побережье Карибского моря прошло слабо, на побережье Тихого океана - тоже слабо. Заполнить площадь Боливара в Боготе не удалось", - написал глава государства в Twitter. К сообщению он приложил фотографию площади перед Конгрессом, которая заполнена людьми чуть больше, чем наполовину.

Акции протеста прошли мирно и без серьезных инцидентов. При помощи манифестаций созвавшая их оппозиция пыталась показать недовольство населения реформами в сфере здравоохранения, труда и пенсий, которые стремится провести правительство.

Петро вступил в должность главы колумбийского государства 7 августа 2022 года. Он стал первым президентом в истории страны, представляющим левые силы.