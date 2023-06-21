21 июня, 05:51,
обновлено 21 июня, 06:33

На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По прогнозу, его порывы могут достигать 20 м/с

ТАСС, 21 июня. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, порывы ветра в регионе могут достигнуть 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в среду в пресс-службе администрации Лабытнанги со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. 21 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском и ночью по югу Пуровского районов порывы 15-20 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

В связи с усилением ветра возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. "Убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее", - добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха в ЯНАО в дневные часы может достигать +14 градусов, ночью - +2. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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