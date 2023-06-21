В Москве в июле пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Некоммерческие организации подготовят мастер-классы по темам экологии, благотворительности и волонтерства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Посетители московского сада имени Баумана смогут принять участие в ярмарке и познавательных программах, которые проведут в рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных". Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столичном саду имени Н. Э. Баумана 8 и 9 июля. Его приурочат ко Дню семьи, любви и верности. <...> На главной сцене выступят известные лекторы и творческие коллективы. Некоммерческие организации подготовят мастер-классы по темам экологии, благотворительности и волонтерства", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участниками фестиваля станут больше 30 благотворительных организаций. Они проведут для москвичей и туристов мастер-классы, лекции и тематический квест. На семи площадках найдутся развлечения для гостей всех возрастов.

Одну из площадок посвятят животным. Здесь можно будет познакомиться с пушистыми обитателями московских приютов, выбрать питомца и забрать его домой. Для тех, у кого уже есть четвероногие друзья, откроют мобильную ветеринарную станцию и площадку для груминга.

"Посетителям благотворительной ярмарки предложат приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все собранные от продажи средства направят на помощь подопечным некоммерческих организаций: детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, а также животным. Ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00 оба дня, вход свободный. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля", - добавили в пресс-службе.