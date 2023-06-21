21 июня, 06:14

Список лечебных продуктов для детей с инвалидностью смогут обновлять вдвое чаще

еречень формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью теперь может обновляться два раза в год, то есть вдвое чаще, чем в настоящее время. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Решение позволит в два раза быстрее включать в перечень новые продукты лечебного питания, необходимые детям с тяжелыми заболеваниями. Такие продукты приобретаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - отмечается в сообщении.

Перечень формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство. Сейчас в этом списке - более 100 наименований. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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