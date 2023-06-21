Россия вошла в тройку лидеров по турпотоку в Таиланд

По данным Управления по туризму королевства, с начала 2023 года в стране побывали 767 530 россиян

БАНГКОК, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия входит в тройку лидеров по числу посетивших Таиланд туристов, с начала 2023 года в королевстве побывали 767 530 российских граждан. Об этом ТАСС в среду сообщили в Управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

Больше всего иностранцев в период с 1 января по 15 июня прибыли в Таиланд из соседней Малайзии - 1,8 млн, на втором месте по этому показателю оказался Китай - 1,3 млн. "Согласно данным иммиграционного бюро, предварительное общее число международных прибытий достигло 11,7 млн, что на 588% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это генерирует доход в размере 483 млрд батов ($14 млрд)", - информировали в TAT.

В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.

С 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ограничения на въезд и режим ЧП, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Минздрав страны ранее постановил, что с начала 2023 года прибывающим в страну туристам теперь не нужно предъявлять прививочные сертификаты, а также результаты ПЦР- или антигенного тестов.

После снятия всех ограничений началось восстановление туристической индустрии Таиланда. TAT прогнозирует, что отрасль вернется к допандемийным показателям к концу 2024 года, а в этом году королевство рассчитывает принять 25 млн гостей, большинство которых примет провинция Пхукет. Одноименный остров в 2023 году уже посетили более 6 млн туристов из разных стран.

Проблема для бюджетных туристов

Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков в свою очередь назвал ограниченность чартерных перевозок главным препятствием для наращивания турпотока из России. "Большинство российских туристов прилетает в Таиланд регулярными рейсами авиакомпаний. До пандемии перелет в эту страну отличался низкой ценой, сейчас ценник на поездки в Таиланд вырос, из-за чего отсекается большой сегмент бюджетных туристов. По нашим наблюдениям, если раньше доля бюджетных туристов составляла порядка 30%, то сейчас не более 10%", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Снетков тем не менее отметил, что в предстоящий высокий сезон, который длится в Таиланде с ноября по апрель, ожидается увеличение спроса со стороны россиян на отдых на курортах королевства. "Высокий сезон будет горячим. Особенно это касается дат высокого спроса. Уже сейчас мы начинаем получать бронирования на новогодние праздники", - добавил собеседник агентства.