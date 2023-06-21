В "Яндекс Картах" появился маршрут водного транспорта в Москве

В приложении стал доступен маршрут от Киевского вокзала до ЖК "Сердце столицы"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сервис "Яндекс Карты" начал показывать маршруты регулярного водного транспорта в Москве. В настоящее время пользователям уже доступен первый маршрут от Киевского вокзала до жилого комплекса "Сердце столицы", сообщает пресс-служба сервиса.

"Яндекс Карты" теперь показывают маршруты регулярного водного транспорта в Москве. В приложении появился первый маршрут от Киевского вокзала до ЖК "Сердце столицы", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в сервисе можно узнать расписание и прогноз прибытия судов. Для этого, как пояснили в пресс-службе, необходимо нажать на причал или ввести в поиске номер маршрута. "Также водный транспорт теперь учитывается при построении маршрутов. "Карты" показывают не только привычные маршруты на метро, автобусах и трамваях, но и участки, которые можно преодолеть по реке", - добавили в "Яндекс Картах".

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня запустили первую очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута - более 6,5 км.