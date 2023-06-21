Тематические "Тройки" выпустили в Москве к открытию регулярного речного маршрута

Купить их можно в кассах на Кольцевой линии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные открытию регулярного речного маршрута, появились в продаже в кассах Кольцевой линии метро Москвы. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Мы выпустили тематические "Тройки" к открытию регулярного речного маршрута. Купить их можно в кассах на Кольцевой линии", - говорится в сообщении.

Как напомнили в департаменте, 20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первые в мире регулярные круглогодичные электросуда. До 23 июня включительно проезд на них будет бесплатным.

Также в сообщении отмечается, что в дальнейшем оплатить проезд на электросудах можно будет билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" без лимита поездок на 90 и 365 дней, банковской картой, в том числе с помощью телефона Android с NFC, а также по биометрии.