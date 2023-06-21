Более половины затопленных в Херсонской области домов освободились от воды

Также вода сошла с 64 социально значимых объектов и шести кладбищ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 50% всех подтопленных жилых домов в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области освободились от воды. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"По последним данным, освободились от воды 11 795 жилых домов, что составляет 51% всего подтопленного жилого фонда. Также вода сошла с 64 социально значимых объектов и шести кладбищ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время с подтопленных районов эвакуированы 8 194 человека, в том числе 583 ребенка, 291 маломобильный гражданин. "В 21 пункте временного размещения находятся 1 935 человек", - добавил представитель экстренных служб.

Восстановление жизнедеятельности продолжается. В частности, уже есть связь в 14 населенных пунктах. Энергоснабжение восстановлено в 4 населенных пунктах полностью и в 3 частично.