В Москве с начала года сдали в эксплуатацию 26 объектов образования

Общая площадь сданных образовательных объектов превышает 200 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Разрешения на ввод в эксплуатацию с начала текущего года получили 26 объектов образования общей площадью свыше 200 тыс. кв. м на территории Москвы. Об этом в среду сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Развитие социальной инфраструктуры вне зависимости от внешних факторов продолжает находиться в числе приоритетов столичной градостроительной политики. Сразу в семи округах Москвы с начала года сданы 26 общеобразовательных и дошкольных учреждений более чем на 11 тыс. мест. Они возведены как в составе новых жилых комплексов, так и в сложившейся городской застройке. Годом ранее за аналогичный период было сдано 14 объектов", - привели в тексте слова заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как пояснили в пресс-службе, общая площадь сданных образовательных объектов превышает 200 тыс. кв. м.

Бочкарев добавил, что стабильно высоким остается вклад в социальную инфраструктуру города частных инвесторов. Так, 15 детских садов и 9 школ построены за счет внебюджетных средств.

"На сегодняшний день локомотивом приведенной статистики является Новая Москва, в которой появились пять детских садов и четыре школы. Наиболее крупные из них - школа-гигант на 2 100 учеников в Рассказовке, учебный комплекс на 1 225 мест в поселении Десеновское, школа на 1 150 мест в Сосенском и детский сад на 325 воспитанников в Филимонковском поселении. Все они построены на средства инвесторов по современным стандартам, направленным на создание эффективной и безбарьерной среды для учебы и творчества", - прокомментировал Бочкарев.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что всем строящимся объектам образования уделяется повышенное внимание. "Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются на каждом этапе возведения детских садов и школ согласно утвержденной программе проверок. Специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") регулярно оценивают качество возводимых конструкций и применяемых материалов с помощью лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих еще на стадии строительства выявить возможные нарушения, которые зачастую нельзя определить визуально. Их устранение находится на строгом контроле инспекторов комитета", - процитировали в тексте слова Войстратенко.