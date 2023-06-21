"Московская электронная школа" поможет выпускникам подобрать вузы для поступления

В МЭШ также добавили сервис "Экзамены" с большим набором материалов для самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления одиннадцатиклассников можно получить на сервисе "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе" (МЭШ), сообщила в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом учебном году мы дали много новых возможностей для московских школьников по подготовке к госэкзаменам. Это и новый формат обучения, и две волны пробных ЕГЭ, и программа психологической поддержки, и новые цифровые сервисы. В их числе возможность узнать в МЭШ о подходящих вузах для поступления в зависимости от баллов, которые получили ребята на пробных экзаменах. Такой возможностью они воспользовались более 150 тыс. раз", - отметила заммэра.

Она добавила, что перед стартом активной приемной кампании в университеты улучшился функционал сервиса. Теперь МЭШ может индивидуально порекомендовать вузы и специальности для поступления по результатам прошедших ЕГЭ. Это поможет выпускникам тратить меньше времени на самостоятельные поиски информации и узнать о лучших вариантах. Чтобы увидеть автоподборку, нужно зайти в раздел "Рекомендации" сервиса "Портфолио учащегося". В нее входит детальная информация о вузах: наименование, адрес, контактные телефоны, ссылка на сайт, общее число направлений подготовки по специальностям и число специальностей, которые подходят результатам и запросам пользователя. Рядом с рекомендованным направлением отображается его номер в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию, факультет и предметы, которые учитывают при поступлении. Выпускники также узнают о наличии бюджетного и платного отделений по всем специальностям, количестве мест на каждом из них и количестве баллов, которое необходимо набрать.

Если сумма баллов на ЕГЭ по профильным предметам соответствует проходным баллам абитуриентов 2022 года на бюджетное или платное отделение, появится надпись: "Ты проходишь!". В других случаях система покажет, сколько баллов не хватает до проходного. В этом учебном году в МЭШ также добавили сервис "Экзамены" с большим набором материалов для самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ. В нем собраны видеоразборы экзаменационных заданий, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, видеоролики с советами психологов.