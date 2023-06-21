21 июня, 07:32

Более 70% обращений по Системе-112 Подмосковья связаны с вызовом врача

Всего с начала 2023 года система приняла свыше 5 млн вызовов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жители Московской области чаще всего с помощью Системы-112 осуществляют вызов врача, такие обращения составляют более 70% от общего количества поступивших на линию сообщений. Об этом в среду сообщила пресс-служба системы.

"Чаще всего жители региона обращались за помощью медиков - 71% вызовов. На втором месте полиция и ГИБДД - 22% обращений, остальные 7% распределились между пожарной охраной, службой газовой сети и другими службами", - говорится в сообщении.

Всего с начала года система приняла более 5 млн вызовов.

Как подчеркнули в пресс-службе, жители и гости региона могут обратиться в Систему-112 в любой экстренной ситуации - служба спасения работает круглосуточно. 

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