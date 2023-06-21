Жители Подмосковья смогут узнать о планах по благоустройству на портале "Добродел"

В модуле "Планы благоустройства" можно отслеживать, где и какие работы ведутся, а также когда они завершатся

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Модуль "Планы благоустройства", в котором представлены территории, на которых будут проводиться работы по преображению, появился на региональном портале "Добродел". Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Для жителей Подмосковья цифровые технологии - это уже привычная вещь. Они внедряются в сервисы и госуслуги, а искусственный интеллект помогает решать задачи в разы быстрее. Теперь, чтобы узнать, где проведут ремонт дороги или построят новую детскую площадку, не надо искать информацию на сайтах разных ведомств. Она будет доступна в новом модуле на портале "Добродел", - привели в тексте слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Как уточнили в пресс-службе, в новом модуле "Планы благоустройства" представлены актуальные сведения о планах по благоустройству в Московской области. Здесь можно отслеживать, где и какие работы ведутся, а также когда они завершатся. В модуле будет размещаться информация о строительстве новых объектов, капитальных ремонтах, комплексном благоустройстве.