Моргенштерна оштрафовали за отказ указать в соцсетях статус иноагента

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в среду оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за то, что тот не указал свой статус иностранного агента в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда г Москвы от 21.06.2023 Моргенштерн А. Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что причиной для составления протокола в отношении артиста стали три его публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), на которых он не разместил плашку иноагента, как его обязывает закон.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей - для юридических.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.