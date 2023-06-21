21 июня, 07:29

В поселении Сосенское в Новой Москве началось строительство школы на 725 мест

Общая площадь здания составит 12,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство четырехэтажной школы на 725 учеников начали в поселении Сосенское на территории Новомосковского административного округа столицы. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тыс. кв. м. На первом этаже школы разместится медицинский блок, пищеблок, столовая для младшей, средней и старшей школы с зонированием, многосветное пространство с функцией актового зала, а также многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг", - процитировала пресс-служба руководителя департамента Сергея Левкина.

На втором этаже предусмотрены два универсальных спортзала-трансформера и учебные помещения для младших классов, на третьем и четвертом - кабинеты для средних и старших классов. Также в школе будет IT-полигон и специализированные учебные помещения. Строительство школы на 725 мест ведется по адресу: проспект Куприна, земельный участок 30/9. 

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