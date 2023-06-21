Маск заявил, что Twitter должен подчиняться законам страны, в которой работает

Илон Маск это сказал после того, как основатель и бывший глава соцсети Джек Дорси обвинил власти Индии в давлении, в том числе в угрозах блокировки

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Илон Маск заявил после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке, что социальная сеть Twitter должна подчиняться законам той страны, в которой она работает.

"У Twitter нет другого выбора, кроме как подчиняться местным органам власти. Если мы не будем подчиняться законам местных органов власти, нас закроют", - приводит в среду слова Маска агентство Reuters.

Как отмечает агентство, слова предпринимателя были сказаны после того, как основатель и бывший глава соцсети Джек Дорси обвинил власти Индии в давлении, в том числе в угрозах блокировки. Комментарий основателя Twitter привлек внимание индийских пользователей соцсети и представителей оппозиции. Последние приводят его как доказательство, по их мнению, злоупотребления властью со стороны правящей Индийской народной партии ("Бхаратия джаната парти").

Представитель последней, госминистр по электронике и информационным технологиям Раджив Чандрасекар назвал слова Дорси "откровенной ложью". Чандрасекар упрекнул Дорси в том, что при нем руководство соцсети вело себя так, "как будто индийские законы к ним неприменимы", тогда как Индия вправе требовать соблюдения законодательства от компаний, работающих в стране. По его словам, во время протестов фермеров в соцсети распространяли ложную информацию, в частности заявления о геноциде, что не соответствовало действительности, и правительство требовало удалить эти сообщения, чтобы не допустить эскалации ситуации в стране.