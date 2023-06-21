Компанию "Русский репортаж" оштрафовали на 500 тыс. рублей за сериал с ЛГБТ-пропагандой

Поводом послужил показ сериала "Сделано в Италии" на телеканале Kinoliving

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию-кинопрокатчика "Русский репортаж" на 500 тыс. рублей за показ сериала, в котором демонстрируются гомосексуальные отношения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной ООО "ТА Русский репортаж" по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) и назначил этому юрлицу наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе суда.

Поводом послужил показ сериала "Сделано в Италии" на телеканале Kinoliving.

Компания "Русский репортаж" существует на рынке кинопроката более 25 лет.

Это не первый за последнее время административный протокол в отношении российских компаний за демонстрацию ЛГБТ-отношений. 29 июня в Черемушкинском суде будет рассмотрен аналогичный протокол на онлайн-кинотеатр Start, 21 июня Мещанский суд рассмотрит протокол на онлайн-кинотеатр Premier. Также в Замоскворецкий суд Москвы поступил такой же протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".