ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Шернера о подготовке нападения Гитлера на СССР

Как следует из документов, гитлеровская пропаганда скрывала от немцев планы нападения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ФСБ к годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовала письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР.

Как следует из собственноручно написанных показаний Шернера, хранящихся в архивах ФСБ и опубликованных в среду на сайте спецслужбы, гитлеровская пропаганда всячески скрывала даже от немцев планы нападения на СССР. После подписания пакта Молотова - Риббентропа 1939 года, отметил Шернер, который был тогда командиром полка, участвовавшего в нападении на Польшу, "народ и армия восприняли договор с Россией как искренний и приветствовали его как большой политический успех", договор "вызвал тогда общее приподнятое настроение и убеждение, что Адольф Гитлер сделал свое величайшее политическое дело".

"О том, что этот договор есть сознательный обман <…>, что это лишь обусловленное временем "тактическое мероприятие", никто из нас в то время не предполагал, - написал в показаниях Шернер. - Следует отметить, что при подготовке к войне против Советской России с момента заключения договора в 1939 году и до лета 1941 года [антисоветская] пропаганда была выключена - <…> для сохранения момента внезапности нападения". До 1939 года, заметил Шернер, пропаганда против большевизма как пропаганда войны "была очень сильной и острой". Как отмечается в его показаниях, "солдаты германской армии до самого последнего момента не верили в возможность войны с Россией и что война для них ни в коей мере не являлась популярной". Для ведения такой войны, отметил фельдмаршал, "оказалось необходимым возбудить фанатический дух в армии. Этим можно объяснить также восхваление германской традиции и другие всевозможные преувеличения. При восхвалении германской нации невольно пришли к недооценке других народов и рас".

Сам Шернер узнал о том, что Германия не собирается выполнять договор с СССР, в ноябре 1939 года из разговора с Гиммлером и был настолько удивлен, что даже переспросил у Гиммлера, это его личное мнение или официальная точка зрения германской политики.

Война требует денег

В других своих показаниях Шернер признал, что национал-социализм с самого возникновения был "движением к войне", и даже все общественные организации национал-социалистов создавались в военных целях, прежде всего гитлерюгенд. "Задачей гитлерюгенда менее всего являлось воспитание и образование немецкой молодежи, ее основной задачей являлась милитаризация молодежи", - написал Шернер. Большой сбор гитлерюгенда в Лейпциге в 1934 году был призван показать строгое военное руководство и исключительную военную подготовку. Даже партийный съезд нацистов в 1937 году "был ни чем иным, как генеральной репетицией по мобилизации всех средств связи и транспорта". А у штурмовиков Рема в 1934 году "винтовок и пулеметов было больше, чем в армии и полиции вместе взятых".

Шернер отметил, что ведение войны требует много денег, которых не хватало национал-социалистам, поэтому был необходим грабеж оккупированных территорий и нейтральных стран. В итоге, по оценке фельдмаршала, прагматические цели (захват Украины, Кавказа) вступали в возрастающее противоречие с политикой престижа Гитлера (планы захвата Москвы и Сталинграда).

Даже отношения с союзниками - Италией и Японией - считал Шернер, могли привести к войне между самими союзниками, "потому что, например, Муссолини в Австрии и на Балканах преследовал те же цели, что и Адольф Гитлер". "Наши военные переговоры и союзы никогда не носили честного, прямого характера", - заявил фельдмаршал.

Последний фельдмаршал Гитлера

Фердинанд Шернер стал последним генерал-фельмаршалом, которому Гитлер присвоил это звание (5 апреля 1945 года). После участия в нападении Германии на Польшу и Францию, осенью 1943 года Шернер командовал танковым корпусом на территории Украины, затем группами армий "Южная Украина" и "Север".

В своем завещании перед самоубийством Гитлер поручал назначить его военным министром в новом правительстве.

Командуя с января 1945 года группой армий "Центр", Шернер перед окружением Берлина отступил к Праге, а затем под угрозой окружения приказал отступать на запад. 15 мая 1945 года попал в плен к американцам и в конце мая 1945 года был передан советскому командованию. В феврале 1952 года был осужден в СССР к 25 годам, в апреле того же года приговор был сокращен вдвое, а в январе 1955 года был отпущен в ФРГ. В 1957 году он был осужден в Мюнхене на 4,5 года за приговоры к расстрелу своих подчиненных в период войны. Скончался в 1973 году в Мюнхене вскоре после смерти фельдмаршала Манштейна.