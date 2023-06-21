Между Ростовской областью и ЛНР ограничили движение на КПП "Гуково" из-за ремонта

В правительстве республики сообщили, что работы будут идти до 5 июля 2023 года

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Движение транспорта через КПП "Гуково" между Ростовской областью и Луганской Народной Республикой частично ограничено до 5 июля из-за ремонта дороги, сообщается на сайте правительства республики.

"С 20 июня по 5 июля 2023 года движение транспорта в пункте пропуска "Гуково" будет частично ограничено: планируется поэтапное перекрытие полос движения для укладки нового дорожного покрытия", - сказано в сообщении.

Также на КПП уже завершилось строительство дополнительной полосы движения. Если до ремонта в сутки через КПП могло проехать до 2 тыс. транспортных средств, то после ремонта их число увеличится до 2,5 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля расширить КПП "Гуково". О проблемах с заторами в районе "Гуково" Путин ранее говорил на совещании с правительством 19 апреля после того, как лично проехал это КПП и увидел большое количество стоящего в очереди транспорта, в основном - гражданских грузовиков. Глава государства тогда отметил, что ситуацию нужно исправить.