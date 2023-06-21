Комитет Госдумы поддержал проект о беспрепятственном доступе провайдеров к домам

Инициатива предлагает установить новый механизм доступа операторов связи к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи и доступа к ним операторов связи в многоквартирных домах.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов-единороссов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в ноябре прошлого года. Поправки вносятся в закон "О связи" и в Жилищный кодекс РФ. Законопроект предлагает установить новый механизм доступа операторов связи к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах. В частности, устанавливается, что сети связи размещаются на объектах общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья без необходимости принятия решения общим собранием. По действующим сегодня нормам для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе необходимо решение не менее двух третей собственников помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников.

При этом инициатива устанавливает, что плата за размещение таких сетей связи не будет взиматься. Кроме того, законопроектом вводится мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества.

Согласно документу единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома установит правительство РФ.

Как отмечал ранее глава профильного комитета Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн, новые нормы позволят создать условия для "равного доступа операторов связи в жилые дома".